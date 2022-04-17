إدارة الشركة العامة للكهرباء تزور مشروع محطة مصراتة الاستعجالي

توجه مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين بزيارة ميدانية لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي للاطلاع على سير العمل بالمشروع الذي تنفذه شركة سيمنس الألمانية.

كما جاءت هذه الزيارة أيضا لمتابعة أعمال التجهيزات والاختبارات التمهيدية للمشروع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا