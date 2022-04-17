قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت “لا”

قال الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة “ليبيانا”، فيصل قرقاب، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، طلب منه هاتفيًا التعاقد مع شركة حديثة عمرها ستة أشهر تدعى “لافرون”، لتنفيذ خدمة تتمثل في تحسين جودة الاتصالات في المساكن والأماكن الداخلية، مقابل 47 مليون دولار.

وتابع قرقاب، في لقاء مع برنامج “فلوسنا” على قناة الوسط “WTV”، رئيس الحكومة كلمني في الفون وطلب مني شخصيًا التعاقد مع الشركة، موضحًا أنه لم يعترض على إعطاء فرصة للشركات المحلية أو الجديدة للعمل في السوق لكن وفق ضوابط، مؤكدًا: تعاملنا مع الطلب بكل مهنية وشكلنا لجنة فنية بشركة ليبيانا أجرت عدة اجتماعات للوقوف على إمكانية تنفيذ لافرون لهذه الخدمة.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى تقييم بأن شركة “لافرون” ليست لديها استطاعة أو قدرة مالية أو معرفة فنية لتنفيذ هذه الخدمة، كما أن قيمة التعاقد المعروضة مبالغ فيها، حيث جرى تنفيذ الخدمة نفسها بشركة المدار مقابل 900 ألف دولار، قائلًا: 47 مليون دولار تكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا.

وقال قرقاب، إنه اعتقل أواخر العام الماضي، “لأني قلت لا”، فيما كانت “لافرون” كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفي 10 يناير الماضي، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، القبض على قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين باقتحام مقر الشركة بشارع الزاوية في مدينة طرابلس، قبل أن يجرى الإفراج عنه في وقت لاحق.