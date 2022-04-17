هكذا علقت وزارة النفط والغاز على إعلان القوة القاهرة بحقل الفيل

أخبار ليبيا 24

دعت وزارة النفط والغاز إلى عدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الاقفالات تخفض الإنتاج قسرًا بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز. مستفيدين بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية.

ونوهت إلى نتائج ما يحدث من إضرار بموقع المؤسسة الوطنية للنفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها. وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة. وتعاني مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة.

وعبرت وزارة النفط والغاز عن دعم كل أصحاب المطالب المشروعة سواء العاملين بالقطاع أو حرس المنشآت النفطية. أو المواطنين بصورة عامة، داعية جميع الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية.

وجددت وزارة النفط والغاز دعوة جميع الأطراف السياسية وأصحاب المطالب إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي الوطني. وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبار دون أي تدخل من أطراف خارجية.

كما دعت الوزارة بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالدور المنوط بها لرعاية هذا الحوار دون أن يكون دورها له أثر سلبي. ينشأ نتيجة لتدخل غير مطلوب ويعمل على تقويض هذه الجهود الوطنية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج بالكامل اليوم الأحد. الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة التزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا. وقالت مؤسسة النفط، في بيان، إن الحقل تعرض أمس السبت في الساعة 18:30 إلى محاولات الإغلاق التعسفي. بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج. وعبرت المؤسسة عن أسفها عن الاضطرار لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليتة إلى حين إشعار آخر.