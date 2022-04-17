بالأسماء: هذه أهم اللقاءات التي أجراها فتحي باشاغا في تونس

أجرى رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا لقاءات ماراطونية جمعته بالعديد من الشخصيات الليبية والأجنبية بالعاصمة التونسية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، بأن فتحي باشاغا التقى في تونس بعدد من الشخصيات الليبية في إطار المشاورات الجارية استعدادا لدخول العاصمة طرابلس بعد التصويت على حكومته من طرف مجلس النواب منذ فترة، ومن بين هذه الشخصيات التي التقاها باشاغا أسامة الجويلي ومختار الجحاوي ومحمد الحصان.

وأجرى باشاغا لقاءات مع القائد الميداني من مدينة صبراتة عبد الله الخطابي ورئيس مجلس الزنتان فتحي الغزيل. كما عقد باشاغا المتواجد منذ نحو 3 أسابيع بمقر إقامته بتونس وتحديدا بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة لقاءات مع ممثل الأفريكوم وعدد من السفراء الأجانب على رأسهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفير تشكيا وغيرهم. والتقى مستشارو باشاغا كذلك وفدا عن اتحاد الصناعة والتجارة التونسي يتقدمه رئيسه سمير ماجول، وذلك في مأدبة إفطار بسيدي بوسعيد. أما بخصوص عقد باشاغا لقاءات مع شخصيات تونسية رسمية، فأكدت مصادرنا أن هذا الأمر لم يحدث.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية تونسية، أمس السبت، بأن السلطات الليبية بمعبر ذهيبة وازن الحدودي رفضت عودة رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا إلى طرابلس عبر معبر وازن لصعوبة تأمينه.