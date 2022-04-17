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المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 25 مليون دينار إلى الكفرة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى مدينة الكفرة بقيمة 25 مليون دينار وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في المدينة.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة في توزيع السيولة.

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قناة ليبيا

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