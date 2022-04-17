الدبيبة يوجه بوضع خطة لدعم وإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الاتصالات. وإشراكه في هذا المجال، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، اليوم الأحد، للجمعية العمومية للشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.. بحضور رؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة، وذلك بمقر الشركة في طرابلس.

وجاء الاجتماع على هامش زيارة الدبيبة لمقر الشركة القابضة للاتصالات التي تأتي ضمن جولاته التفقدية للوزارات والمؤسسات.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع “على ضرورة أن يكون التنافس مفتوحًا لكل شركات الاتصالات.. وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعًا لا بُد منه”.

كما أكد الدبيبة لقيادات الشركة القابضة للاتصالات على ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات.. بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيًا وفنيًا وماديًا حتى يستطيع تحقيق حلمه.

واستمع الدبيبة خلال اجتماعه مع قيادات الشركة القابضة للاتصالات لبعض الملاحظات الفنية والإدارية من قبل مديري الشركات.. وذلك بعد جولة داخل المقر الرئيسي للشركة رافقه خلالها رئيس مجلس الإدارة محمد بن عياد.