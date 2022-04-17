بعد اتهامات قرقاب لشركة ابنه.. الدبيبة يصدر تعليماته بإشراك القطاع الخاص في مجال الاتصالات

قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بزيارة مقر الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وكان في استقباله رئيس لجنة الإدارة محمد عياد.

وقالت منصة حكومتنا التي يديرها وليد اللافي إنه وبعد جولة تفقدية، عقد رئيس الجمعية العمومية لقاء موسعا بحضور لجنة إدارة الشركة القابضة ورؤساء اللجان الإدارية بالشركات التابعة.

وفي كلمته أكد الدبيبةعلى ضرورة أن يكون التنافس مفتوحا لكل شركات الاتصالات وإنهاء حالة الاحتكار وهذا أصبح واقعا لابد منه.

كما أكد على ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات المكلف بها، وكذلك دعم الشعب الليبي من خلال دعم الانتخابات تقنيا وماديا.

واستمع الدبيبة خلال اللقاء لعدد من الملاحظات الفنية والإدارية من قبل مديري الشركات، مصدرا تعليماته بضرورة وضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاص في مجال الاتصالات وإشراكه بشكلٍ جاد وعملي.

يشار إلى أن الرئيس السابق للشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب قال في تصريحات تلفزيونية أمس السبت، إن الدبيبة طلب منه شخصيا التعاقد مع شركة لاثرون المملوكة لابنه بـ 47 مليون دولار مقابل تنفيذ مشروع كانوا متعاقدين عليه مع شركة المدار بـ 900 ألف دولار فقط.

وأضاف قرقاب: “مبلغ 47 مليون دولار يكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا”.