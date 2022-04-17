حالة الطقس الاثنين.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في دراجات الحرارة غدًا الإثنين، وفق خريطة عناصر الطقس المنشورة عبر صفحته على «فيسبوك».

واحتوت نشرة خريطة عناصر الطقس على الأحوال الجوية وحركة الرياح والبحر ليوم غدٍ الإثنين، حيث تتأثر أغلب مناطق ليبيا بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها أحيانًا إلى (50) كلم/ساعة.

– الأرصاد: أمطار متفرقة شمال غرب ليبيا

ومن المتوقع تسجيل منخفض صحراوي قادم من الجزائر يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ورياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة يوم الأربعاء.