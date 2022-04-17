الدبيبة يُعلق على لقاء الاتحاد والأهلي طرابلس ضمن ربع نهائي “الكونفدرالية”  

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تمنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن تسود الروح الرياضية مباراة الذهاب بين الاتحاد والأهلي طرابلس، ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي بالدور ربع نهائي “الكونفدرالية”، التي ستقام الليلة في تمام الساعة العاشرة بملعب “شهداء بنينا” ببنغازي.

وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك: “مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا يلتقي فريقي الاتحاد والأهلي. في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا أن تسود الروح الرياضية. وإظهار مستوى جيد للكرة الليبية ، واحييي كل الأسرة الرياضية للناديين لوصولهم لهذه المرحلة المتقدمة”.

وكانت قد وصلت أمس السبت وفي ساعات متأخرة، بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي.. وذلك بعد تأجيل الرحلات إلى مدينة بنغازي، لمدة يومين، بسبب سوء الحالة الجوية وحالة الطقس والعاصفة الرملية في مطار بنينا.

في حين وصلت بعثة فريق الاتحاد، اليوم الأحد، بعد أن تم تأجيل رحلتهم، التي كانت مقررة في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، أيضًا.