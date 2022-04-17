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تعرف على أسعار العملات أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وذلك في مستهل تداولات الأسبوع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.70 دينار مقابل 4.68 دينار الخميس. في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس. وهبط سعر الجنيه الاسترليني 20 درهما، مسجلًا 6.14 دينار مقابل 6.16 دينار الخميس. وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وفي العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي 10 دراهم ليسجل 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار الخميس. وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي بيع بـ 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس. بينما حافظ سعر الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار الذي سجله الخميس. واستقر اليوان الصيني عند 0.73 دينار، والليرة التركية عند 0.32 دينار.


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صحيفة العنوان الليبية

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