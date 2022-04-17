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زنينغا يشدد على دور الانتخابات في الخروج من المأزق السياسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، أن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، يدركان أن الانتخابات كأولوية تُمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

جاء ذلك أثناء لقاء زينينغا بمجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا، في مقر البعثة في طرابلس، الأحد، حسب ما نشرته صفحة البعثة على حسابها في تويتر.

من جانبهم، أكد المرشحون على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأشاروا إلى ضرورة قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

كما حث المرشحون البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات، بهدف تيسير الوصول إلى انتخابات مبكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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