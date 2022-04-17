أهالي الزويتينة يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى أن يسلم الدبيبة السلطة لحكومة الاستقرار

أعلن أهالي منطقة الزويتينة في بيان إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل حتى خروج حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة.

وطالب البيان بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساوٍ بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

إضافة إلى إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

إضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف التدخلات الخارجية السلبية والسافرة في الشأن الداخلي الليبي، مطالبين المجتمع الدولي والسفراء بـاحترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملًا مساعدًا في الاستقرار.

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