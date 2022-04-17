الدبيبة: أتمنى أن تسود الروح الرياضية مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس

أعرب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عن تمنياته بأن تسود الروح الرياضية أجواء مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، بما يضمن إظهار مستوى جيد للكرة الليبية.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها الدبيبة عبر حسابه على “فيسبوك”، قبيل مباراة فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقررة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن هذه المباراة سيتم فيها استخدام تقنية الفار لأول مرة في الملاعب الليبية ، واختار الاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم مصري بقيادة “محمود معروف” لإدارة مباراة الذهاب، ويعاونه كل من “محمود أبوالرجال” مساعدا أولا، و”أحمد حسام طه” مساعداً ثانياً، و”أمين عمر” حكماً رابعاً.