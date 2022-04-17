الفارسي: إغلاق النفط احتجاج وصحوة قبلية ضد سياسات الحكومة

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية الليبي يوسف الفارسي إن إغلاق النفط احتجاج وصحوة قبلية ضد سياسات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي تعمد تجفيف المنابع وإهمال المنطقة الشرقية التي تنتج نحو 90% من إنتاج الدولة.

الفارسي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أضاف أن الدبيبة خلق فجوة كبيرة بين المصرف المركزي بطرابلس والمنطقة الشرقية والسلطات الموجودة بها، ويحاول بالتعاون مع الصديق الكبير عودة البلاد للانقسام لكي يبقى في السلطة في المناطق التي ما زالت تحت سيطرته.

ونوه بأن الدبيبة حارب توحيد المصرف المركزي للسيطرة على إيرادات النفط والتي يؤمنها الجيش الذي يحمي 95 من المناطق النفطية الليبية ولم تسجل حالة اختراق واحدة.

وأشار إلى أن وكيل وزارة النفط رفعت العبار حاول بالتنسيق مع النائب العام والمصرف المركزي للتوزيع العادل للثروات من منطلق منصبه، إلا أنه تمت محاربته بقوة من قبل أطراف في العاصمة طرابلس، ولذلك لم يجد البعض إلا سبيل التصعيد بعد انسداد باب الحوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية