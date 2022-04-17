عون: إغلاق النفط سيترتب عليه نقص في تزويدات الغاز وعودة طرح الأحمال من جديد

أكد محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، أنه “لا نستطيع الجزم بأن الإغلاق الحالي للنفط بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا”.

وقال «عون» في تصريح صحفي، إن “بعض الأطراف الخارجية قد تضغط لإعادة إنتاج النفط، خاصة أن أمريكا تدرك أن أوروبا تحتاج إلى تزويدها بالنفط والغاز”.

وتابع؛ أن “إغلاق النفط سيترتب عليه نقص في تزويدات الغاز، ما قد يتسبب في عودة طرح الأحمال من جديد”.

وأردف أنه يأمل “أن يتم الضغط والدفع نحو إعادة الإنتاج، والتأكيد على أن النفط يخص كل الشعب”.

وختم موضحًا أن “الإغلاق سيؤثر أيضًا على الدخل العام للبلاد ومشاكل في إنتاج النفط، ما سيزيد من معاناة المواطن”.

وكان “عون”، قد صرح في وقت سابق أن بيان ممثلي اللجنة العسكرية 5+5 عن “القيادة العامة” هو مطالبة فقط باتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إغلاق حقول النفط، ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ، والحديث عن ذلك سابق لأوانه.

أضاف عون ، أن “إنتاجنا من النفط ما زال كما هو، مليون و200 برميل يوميا، وتفاصيل الإيرادات محل تفاوض بين المؤسسة ورئاسة الوزراء ولا شأن للوزارة بها”.