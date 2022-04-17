الخارجية الروسية تؤكد رفضها تكرار الدور الليبي في مجلس حقوق الإنسان

العنوان-موسكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية احتفاظها بوضع الدولة المراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معبرة عن رفضها تكرار سيناريو ليبيا في الهيئة حين تم تجريدها من كل حقوقها ومنحها دور “الشاهد الصامت”.

وفي أعقاب تعليق عضويتها في هذه الهيئة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريحات إلى وكالة “نوفوستي” الروسية مساء السبت، أن موسكو، من خلال تبني قرار وقف عضويتها بشكل مبكر في مجلس حقوق الإنسان، منعت المس بحقوقها في عمل هذه الهيئة مستقبلًا.

وعاد فيرشينين ليسرد تفاصيل ما حدث مع ليبيا عندما تم تعليق عضويتها في المجلس العام 2011 ما أسفر عن حرمان الممثلين عن هذه الدولة من كافة صلاحياتهم فيه، بما في ذلك حق المشاركة في صنع القرارات والتصويت والإدلاء بآرائهم إزاء المسائل المطروحة على الأجندة وإعداد وإصدار أي بيانات. وحسب فيرشينين فإن الوفد الليبي لم يسمح له إلا حضور الاجتماعات وذلك ليس وراء لوحة تحمل اسم هذه الدولة، مشددًا على أن هذا السيناريو غير مقبول بالنسبة لروسيا.