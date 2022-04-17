البعثة الأممية: مرشحون برلمانيون طالبوا بإشراكهم في المشاورات السياسية

استقبل “ريزدون زينينغا”، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا، وذلك في مقر البعثة في طرابلس اليوم الأحد.

ونشرت البعثة الأممية سلسلة تغريدات عبر “تويتر” قالت خلالها إن المرشحين أكدوا على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة قيام المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

وأعرب المرشحون عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي، وحثوا البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وأكد زينينغا للوفد بأن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي، وشدّد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.