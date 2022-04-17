عادل جمعة: «قرقاب» قال لي إن حالته الصحية سيئة وتواصلت مع جهاز الردع ليفرج عنه

أكد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة، أن فيصل قرقاب قال له إن حالته الصحية سيئة، ولا يستطيع البقاء في السجن،

وقال «جمعة» خلال حضوره اجتماع مجلس إدارة الشركة الليبية للإتصالات: إنه تواصل مع جهاز الردع الذي كان يحتجز قرقاب ليفرج عنه، مضيفٍا “تواصلنا مع النائب العام بناء على تعليمات رئيس الوزراء والمدعي العام العسكري، ورئيس الوزراء تدخل بصفته وزير الدفاع بأن يتراجع عن هذه الاتهامات”.

وختم موضحًا “أعُيد فتح الشكوى من قبل المدعي العام العسكري، بعد ادعاءات قرقاب بحق رئيس الوزراء”.

يشار إلى أن الرئيس السابق للشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب قال في تصريحات تلفزيونية السبت، إن الدبيبة طلب منه شخصيا التعاقد مع شركة لاثرون المملوكة لابنه بـ 47 مليون دولار مقابل تنفيذ مشروع كانوا متعاقدين عليه مع شركة المدار بـ 900 ألف دولار فقط.

وأضاف قرقاب: “مبلغ 47 مليون دولار يكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا”.