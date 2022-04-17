بليحق يؤكد أن اجتماعات القاهرة تقترب من حصر النقاط الخلافية حول مشروع الدستور

العنوان-طبرق

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة تقترب من وضع آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية، مضيفا أنها تعمل الآن على حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور.

وأضاف بيلحق في تصريحات صحفية، إن “المعالجات المطلوبة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور لم تتبلور بعد في اجتماع النواب والدولة بالقاهرة ولم تصدر بيانات رسمية عن النتائج التي تم التوصل إليها، مشيرا أن هناك تقدم بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين”.

وتابع بليحق: “إذا تطلبت المناقشات الخروج عن المسار الدستوري على اللجنة العودة للبرلمان الذي حدد لها مجال عملها”.

ولفت بليحق إلى أن “مسودة الدستور واجهت اعتراضات من قبل تيار الفيدرالية ومن فئة الأمازيغ التي تريد دسترة بعض الحقوق”.

وأشار بليحق إلى أن “التعديل الـ12 أخذ شكله القانوني وتم اعتماده في جلسة صحيحة بنصاب سليم وأصبح جزءا من الدستور المؤقت”.

وقال: “إذا نجح مسعى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور سيتم طرحه للاستفتاء”، مضيفا أن “المسار الثاني في خارطة الطريق إذا لم يتم الموافقة على الدستور، هو تعديل قوانين الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأضاف بليحق: أن “أقصى مدة زمنية وفق خارطة الطريق هي 14 شهرا، ولكن حينها سيكون هناك دستور دائم لليبيا”.