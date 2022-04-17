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الملف الليبي على طاولة مباحثات مجلس الأمن الثلاثاء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد مجلس الأمن بعد ظهر الثلاثاء القادم الموافق 19 أبريل، جلسة مشاورات حول ليبيا، حسب ما أعلنت صفحة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما أشار جدول عمل المجلس على صفحته الرسمية إلى انعقاد جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري، والذي يصادف تاريخ انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغرض نقاش التمديد لفترة جديدة للبعثة والتصويت عليه.

وشهدت مشاورات مارس الفائت تبايناً أمريكياً روسياً تجاه عمل البعثة الأممية في ليبيا، وعلى وجه الخصوص بشأن تعيين مبعوث أممي جديد، حيث أصر الجانب الروسي على تسمية شخصية جديدة، بينما تمسك الوفد الأميركي باستمرار المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في مهامها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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