الملف الليبي على طاولة مباحثات مجلس الأمن الثلاثاء

يعقد مجلس الأمن بعد ظهر الثلاثاء القادم الموافق 19 أبريل، جلسة مشاورات حول ليبيا، حسب ما أعلنت صفحة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما أشار جدول عمل المجلس على صفحته الرسمية إلى انعقاد جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري، والذي يصادف تاريخ انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغرض نقاش التمديد لفترة جديدة للبعثة والتصويت عليه.

وشهدت مشاورات مارس الفائت تبايناً أمريكياً روسياً تجاه عمل البعثة الأممية في ليبيا، وعلى وجه الخصوص بشأن تعيين مبعوث أممي جديد، حيث أصر الجانب الروسي على تسمية شخصية جديدة، بينما تمسك الوفد الأميركي باستمرار المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في مهامها.

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