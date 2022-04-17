جنزور | ضبط كميات من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية

ليبيا – ضبطت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المتمثلة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب جنزور رفقة جهاز الأمن الداخلي و الحرس البلدي كميات من الدجاج المجمد المنتهي الصلاحية ظاهر عليه علامات الفساد ويتم إعادة تدويره وإعداده شرائح برجر في ظروف لا تطابق المواصفات الصحية من قبل عمالة وافدة مصرية الجنسية .

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن كميات الدجاج المجمد المضبوطة منتهية الصلاحية ويتم اعادة تدويره وإعداد شرائح برجر في ظروف غير صحية صالحة من سوء نظافة و سوء فك التجميد و عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

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