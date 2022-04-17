بليحق: المواد الخلافية في الدستور لم تتبلور بعد في مشاورات القاهرة

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن مشاورات القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة تعمل الآن على حصر النقاط الخلافية التي لم تتبلور معالجة بعضها، رغم الاقتراب من وضع آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية.

وأوضح بليحق أنه لم تصدر بعد أية بيانات رسمية عن النتائج التي تم التوصل إليها، مع التقدم بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين، مشيراً في إفادة صحفية إلى أنه “إذا تطلبت المناقشات الخروج عن المسار الدستوري فعلى اللجنة العودة للبرلمان الذي حدد لها مجال عملها”.

وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب، بأن مسودة الدستور واجهت اعتراضات من تيار الفيدرالية وفئة الأمازيغ التي تريد دسترة بعض الحقوق.

وخلص بليحق في تصريحه إلى القول إن التعديل الـ12 قد أخذ شكله القانوني، وتم اعتماده في جلسة صحيحة بنصاب سليم، وأصبح جزءاً من الدستور المؤقت، مبيناً أنه في حالة نجاح مسعى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور سيتم طرحه للاستفتاء، موضحاً أن المسار الثاني في خارطة الطريق إذا لم يتم الموافقة على الدستور، سيكون تعديل قوانين الانتخابات نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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