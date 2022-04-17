الدبيبة : فيصل قرقاب أكبر سارق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ردَّ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على اتهامات بالفساد. كالها له الرئيس السابق للشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (ليبيانا)، فيصل قرقاب.

ووصف الدبيبة قرقاب في تصريحات أثناء زيارته لشركة ”ليبيانا“ أنه ”احتكر شركة البريد 10 سنين. وهو أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث، والقديم، والمستقبلي“، على حد تعبيره.

شركة ”لاثرون“

ونفى الدبيبة صحة تصريحات ”قرقاب“ والتي قال فيها إنه تلقى، كمدير للشركة. أوامر من الدبيبة بالتعاقد مع شركة تدعى ”لاثرون“ المملوكة لابن الدبيبة، بقيمة 47 مليون دولار، عن مشروع تبلغ تكلفته 900 ألف دولار.

وقال رئيس الحكومة ”لم نتعاقد معها، والحاجة الشخصية الوحيدة التي طلبتها هي تعيين جارٍ لي. وشخص آخر لقيته في الشارع بشركة ليبيانا، ولم تشغّلوهما“.

قرقاب مريض

ودافع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عادل جمعة، عن الدبيبة. قائلًا إن الأخير ”تفاجأ بسجن قرقاب. وقام بصفته وزيرًا للدفاع بالتواصل مع مكتب النائب العام، والنائب العام العسكري. وجهاز الردع، وإخراجه من السجن رغم القضايا المرفوعة ضده“.

وأوضح جمعة في تصريحات مصورة أن الدبيبة ”تدخل عند النائب العام العسكري الذي اشترط أن يراجع قرقاب النيابة كل يوم أحد. وجرى تجاوز ذلك بدعوى أن قرقاب مريض، ويحتاج للتواجد مع عائلته الموجودة في الخارج“.

جودة الاتصالات

وكان قرقاب قال في لقاء مع فضائية ”الوسط“ الليبية إن الدبيبة، طلب منه هاتفيًا التعاقد مع شركة حديثة عمرها 6 أشهر تدعى ”لاثرون“. لتنفيذ خدمة تتمثل في ”تحسين جودة الاتصالات في المساكن، والأماكن الداخلية“، مقابل 47 مليون دولار.

وقال قرقاب، إنه شكل لجنة لهذا الغرض خلصت إلى تقييم بأن ”شركة لاثرون. وليست لديها استطاعة أو قدرة مالية أو معرفة فنية لتنفيذ هذه الخدمة،كما أن قيمة التعاقد المعروضة مبالغ فيها. حيث جرى تنفيذ الخدمة نفسها في شركة المدار مقابل 900 ألف دولار“.

وأضاف أن ”47 مليون دولار تكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا“.

ظهر البعير

وقال قرقاب، إنه اعتقل، أواخر العام الماضي، ”لأنني قلت لا، وكانت لاثرون القشة التي قصمت ظهر البعير“. مبينًا أنه سجن لمدة 65 يومًا ”ومن أمر باعتقالي هو عبدالحميد الدبيبة، وهو من أخرجني“.