عميد سرت: صرف الصكوك المالية لأصحاب المساكن المتضررة خلال الأسبوع الجاري

أعلن عميد سرت مختار المعداني، صرف الصكوك المالية المتبقية (50%) لأصحاب المساكن المتضررة خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عميد بلدية سرت بحضور رئيس لجنة التعويضات المالية وفريق ديوان المحاسبة المكلف بالرقابة المصاحبة ومديري القانون والمراجعة الداخلية والمالية والحاسوب ومكتب العميد.

وناقش الاجتماع البدء الفوري في إجراءات صرف باقي التعويضات حسب الكشف المحال من وزارة الإسكان والتعمير، مشددًا على أن القيم المالية ستصل مستحقيها هذا الأسبوع.

وقال إن عدد الصكوك يتجاوز ألف ومئة صك، وأن القيمة الإجمالية للتعويضات أكثر من 16 مليون دينار.

ويشار الى ان لجنة التعويضات المالية لأصحاب المساكن المتضررة خلال 2011، قد بدأت عملها بإعداد الصكوك المالية المصرفية لأصحاب المساكن المتضررة والمستهدفين بالتعويضات للقيمة المتبقية (50%) فى أحياء الجيزة العسكرية وعمارات 1000 وحدة سكنية ومناطق متفرقة، حسب الكشف المحال من وزارة الإسكان بالحكومة للبلدية.