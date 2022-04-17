امغيب: أطالب النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة وقرقاب بشأن «اتهامات الفساد» المتبادلة

طالب عضو مجلس النواب سعيد امغيب، النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد فيصل قرقاب، المتعلقة بالفساد.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعد تصريحات فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد السابق، التي أكد فيها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فاسد وسارق ومختلس .

وأضاف:” تلك التصريحات التي رد عليها الدبيبة بوصفه لقرقاب بأنه أكبر سارق في تاريخ ليبيا القديم والحديث والمستقبلي”، على حد قوله.

وتابع:” عليه :اطلب من النائب العام المستشار الصديق الصور، التحقيق مع الإثنين لمعرفة صحة هذه التصريحات”.

يشار إلى أن الرئيس السابق للشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب قال في تصريحات تلفزيونية السبت، إن الدبيبة طلب منه شخصيا التعاقد مع شركة لاثرون المملوكة لابنه بـ 47 مليون دولار مقابل تنفيذ مشروع كانوا متعاقدين عليه مع شركة المدار بـ 900 ألف دولار فقط.

وأضاف قرقاب: “مبلغ 47 مليون دولار يكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا”.

ورد عليه الدبيبة قائلا:” قرقاب احتكر شركة البريد 10 سنين، وهو أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث والقديم والمستقبلي”.