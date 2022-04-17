قمة ليبية سلبية في الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انتهت مواجهة ديربي العاصمة طرابلس بين الاتحاد وضيفه الأهلي طرابلس بالتعادل السلبي بدون أهداف. ضمن ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستضاف ملعب شهداء بنينا في بنغازي المواجهة الليبية الخالصة الأولى من نوعها بين الفريقين على الصعيد الأفريقي. وكانت المباراة قد شهدت تحفظ من الطرفين على الصعيد التكتيكي، والذي أثر بدوره على الأداء الفني للمباراة.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب التي من المقرر إقامتها على أرضية نفس الملعب “شهداء بنينا” يوم الأحد المقبل 24 أبريل الجاري. بقيادة طاقم تحكيم جزائري يقوده الحكم الدولي مصطفى غربال.

الجدير بالذكر أن مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. هي المواجهة الأولى لطرفي ديربي العاصمة في البطولات الإفريقية. كما شهدت هذه المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” للمرة الأولى في الملاعب الليبية.