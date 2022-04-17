حويلي يكشف تفاصيل لقاءات القاهرة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي إن الاجتماعات بين لجنتي مجلس الدولة والنواب لم تؤجل أو تعلق.

حويلي وفي تصريحات صحفية، أكد أن الاجتماعات ستستكمل بعد العيد لانتهاء الجولة الأولى فقط.

وكشف حويلي تفاصيل لقاءات القاهرة التي عقدت بين اللجنة المشكلة من مجلس للدولة، ومجلس النواب بشأن المسار الدستوري، مؤكدًا انتهاء الجولة الأولى من النقاشات بين الجانبين على أن تستأنف بعد عيد الفطر.

وقال حويلي الذي حضر الاجتماعات: إن اللجنة المشتركة وضعت لائحة داخلية تنظم عملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والدولة لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجري الانتخابات على أساسه.

ووصف حويلي أجواء اللقاءات بـ”الجيدة” مشيرًا إلى أن هناك إشكالية تتمثل في أن الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل.

وكشف حويلي أنه تقدم بمقترح للجنة المشتركة تضمن أربعة بنود يمكن تطبيقها حال فشلت التعديلات على مشروع الدستور وتتضمن التالي:

تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

خلال 45 يومًا من اعتماد هذا الاتفاق يتوافق المجلسان على حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي على أن يستأنس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، وتُعدّل فيه المواد الخلافية ويعتمد المجلسان مشروع الدستور المعدل كدستور للبلاد لدورة برلمانية واحدة.

خلال 20 يومًا من اعتماد الدستور يتوافق المجلسان على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الدستور المعدل، على أن تسلم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

خلال 180 يومًا من تسلم المفوضية العليا للانتخابات القوانين تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.