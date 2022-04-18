عقيلة هو من سكّر عليكم الأموال

أخبار ليبيا 24 – خبر

أبلغ رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مهجري بنغازي والمنطقة الشرقية بعد وقفتهم الاحتجاجية اليوم. بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هو من منع عنهم الأموال.

وقال الدبيبة، في تسجيل مصور لمهجري بنغازي والمنطقة الشرقية، اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه. “من شهر 12 (ديسمبر)، وهناك مشكلة مادية ولم أصرف قرش واحد، من سكّرها على الليبيين كلهم عقيلة صالح -سكّر الله حلقه، حسب قوله .

وتابع الدبيبة: “سمح فقط بالمرتبات وجزء من الباب الثالث، ونحن نساعدكم من باب الطوارئ”.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة “أمنيتي أن تعودوا لبيوتكم وأهلكم. استبشروا خيرا، أنا أعرف الضيق الذي تشعرون به، وعندكم حق وهو ضيق مبرر”.

وزاد “شهادة لله اللافي يوصل صوتكم لي وعادل جمعة هو أكثر شخص يهاجمونه وهو أكثر شخص يتابع الإجراءات ويحاول حل أزمتكم”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة، إلى أن “إجراءات الدولة هي سبب التعطيل الحاصل”. وواصل: “ما نقدمه قد لا يسد احتياجاتكم”.