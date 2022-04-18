الخطوط الجوية المصرية تستأنف رحلاتها الى بنغازي اليوم

أكدت الخطوط الجوية المصرية، وايجبت اير بأنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها المباشرة بين مدينتي القاهرة وبنغازي بعد توقف 11 عاماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ابتداء من اليوم .

وفي هذا الشأن قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين في تصريحات صحفية، أن الشركة ستُسيّر أول رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي على متن طائرتها بوينج .

كما أوضح أبو العينين أن “ذلك في إطار استمرار الخطة الطموحة التي وضعتها الشركة ضمن رؤية وزارة الطيران المدني، لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية“، مشيرا إلى أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بليبيا، إلى جانب سعيها لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وليبيا .