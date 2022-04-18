الهنقاري: نطالب بفتح تحقيق مستقل مدعوم بجهات دولية للتحقق من «ادعاء قرقاب»

طالب محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بفتح تحقيق مستقل في اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد فيصل قرقاب، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مدعوم بجهات دولية مستقلة للتحقق من صدق ادعاء قرقاب من عدمه”، على حد قوله.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” قليل من ملفات فساد عائلة الديبية، في لقاء قرقاب أمس على التلفزيون، قال: عبدالحميد الدبيبة أرسل لنا ابنه لمكتبي بصفته مالك شركة اتصالات خاصة حديثة تسمى لاثرون تأسست فقط من 6 أشهر لغرض تكليفها بالقيام بمشروع بقيمة47 مليون دولار ونفس المشروع تم تنفيذه من شركة المدار بقيمة 900 ألف دولار فقط؟!!”.

وأضاف:” لو يطلعوا السجل التجاري مع الشركة، وتطلع فعلاً مالكها ابن الدبيبة معناها كلام قرقاب صحيح، والدبيبة طلع قرقاب من القابضة لأنه رفض الاختلاس منه”.

وتابع:” كشعب ليبي نطالب بفتح تحقيق مستقل مدعوم بجهات دولية مستقلة للتحقق من صدق ادعاء قرقاب من عدمه”.

يشار إلى أن الرئيس السابق للشركة الليبية للاتصالات فيصل قرقاب قال في تصريحات تلفزيونية السبت، إن الدبيبة طلب منه شخصيا التعاقد مع شركة لاثرون المملوكة لابنه بـ 47 مليون دولار مقابل تنفيذ مشروع كانوا متعاقدين عليه مع شركة المدار بـ 900 ألف دولار فقط.

وأضاف قرقاب: “مبلغ 47 مليون دولار يكفي لإنشاء شبكة جيل رابع كاملة في كافة أنحاء ليبيا”.

ورد عليه الدبيبة قائلا:” قرقاب احتكر شركة البريد 10 سنين، وهو أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث والقديم والمستقبلي”.