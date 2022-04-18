البعثة الأممية: نشدد على دور الانتخابات في الخروج من المأزق السياسي

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ” ريزدون زينينغا” أن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، يدركان أن الانتخابات كأولوية تُمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

جاء ذلك أثناء لقاء زينينغا بمجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا، في مقر البعثة في طرابلس، الأحد، بحسب ما نشرته صفحة البعثة على حسابها في تويتر.

ويشار الى أن المرشحون قد أكدوا على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدين على ضرورة قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

وحث المرشحون البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات، بهدف تيسير الوصول إلى انتخابات مبكرة.