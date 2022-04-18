الحبس الاحتياطي لمسجل عام كلية الطيران المدني والأرصاد الجوية اسبيعة

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل عام كلية الطيران المدني والأرصاد الجوية اسبيعة، احتياطياً على ذمة التحقيق لتورطه في تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية.

وبناء على التحقيقات التي باشر بها وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، فإن مسجل عام الكلية أدرج 174 اسماً ضمن قائمة أسماء الطلبة الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة لاستحقاق المنحة الدراسية، بغية تحصيل مبالغ مالية غير مشروعة استناداً على شهادته بأنهم من الطلبة الدارسين في الكلية.

وجاء أمر الحبس الاحتياطي إجراءً لتعليمات النائب العام، التي قضت ببحث ظروف وملابسات واقعة تزوير البيانات المتعلقة بالمنحة الدراسية المقررة لفائدة طلاب الكلية.

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