البيوضي يجدد انتقاداته لمشاورات القاهرة

جدد المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي انتقاداته لمجريات المشاورات الليبية بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة، معرباً عن عدم جدواها ووصفها في تدوينة له – الأحد- بالأزمة الكبرى.

ورأى البيوضي أن النواب والدولة يعتقدون أنه بإمكانهم تمرير مشروع بقائهم للأبد مستغلين الأحداث الجارية، فيما تحاول دول – لم يسمها- توظيف رؤيتها ومواقفها من الأشخاص وتضغط نحو إنفاذ رؤيتها، ولا يهمها إن تحولت لمقاول يمتص بعض الارتدادات- حسب توصيفه.

ولم يغفل البيوضي عن توجيه انتقاداته أيضاً لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الذي اعتبره جزءاً من الأزمة، وحمّله مسؤولية الأحداث في ليبيا وتدهور الأوضاع المعيشة لأنه “حاول ولايزال فرض رغبته وأجندته على الجميع، متجاوزاً حق 2.5 من الليبيات والليبيين يريدون أن يختاروا مؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع”.

وأشار البيوضي في تصريحه إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تفتح الطريق أمام الليبيين، ليتعرفوا على “كل من نهب المال العام وأفسد الحياة، وقال إن البعض يعتبر هؤلاء أبطالاً وطنيين دون الانتباه لتاريخهم المليء بالكوارث- حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي والعشرات من المرشحين للانتخابات العامة المؤجلة من برلمانية ورئاسية، يتفقون على معارضة كل ما يحدث في عموم الوضع الراهن السياسي الليبي من تعيين حكومة جديدة أو رفض الحكومة السابقة لتسليم السلطات، ولايرون من حل للأزمة سوى عبر صناديق الاقتراع بإجراء الانتخابات.

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