مجلس النواب يستعد لإطلاق منتدى الحكم المحلي

أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، على أهمية إشراك المؤسسات البحثية في العمل لجانب المؤسسات الدولية لأجل تحقيق التكامل الفني بين الخبرات الليبية والأجنبية للاسهام في التوصل لأنسب الحلول للموضوعات المتعلقة بالتحول للامركزية.

وجاءت تنويهات عمران أثناء اجتماع له بتقنية الفيديو مع عدد من المؤسسات البحثية والإدارية في إطار التحضير لإطلاق منتدى الحكم المحلي، والذي ستعمل اللجنة البرلمانية من خلاله على بحث عملية التحول للامركزية، والموضوعات المتعلقة بنقل الاختصاصات للبلديات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون وغيرها من المؤسسات الدولية ذات العلاقة – وفقاً لما أورده المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

يشار إلى أن محور زيادة صلاحيات البلديات يتطلب وضع برامج تدريب فعالة للنهوض بكوادرها، وتحظى هذه القضايا باهتمام الجهات المعرفية ذات العلاقة، حيث شارك في هذا اللقاء مركز البحوث في جامعة بنغازي ومركز بحوث جامعة طبرق ومنظمة الأكاديميين والخبراء بمدينة شحات، وباحثون وخبراء ليبيين وأجانب وممثلون عن مجلس التخطيط الوطني والمعهد الوطني للإدارة.

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