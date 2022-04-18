إنفاذ القانون: ضبط كمية من المواد المخدرة في سيارات موردة من بلجيكا

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الأحد، ضبط كمية من المواد المخدرة على متن 3 سيارات موردة من بلجيكا.

جاء ذلك خلال بيان نشرته صفحة الإدارة على «فيسبوك» والذي أشارت إجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية حيال واقعة جلب كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ليبيا، مخبأة في مركبات آلية موردة على متن وسيلتي نقل بحري قادمتين من بلجيكا.

وأضاف البيان المنشور أن وحدة التحقيقات والتحري التابعة لإدارة إنفاذ القانون طرابلس تمكنت بالتنسيق مع مكتب تقنية المعلومات بمكتب النائب العام، وكذلك مديرية أمن غدامس، من القبض على المتهم (ن.ح.ح.ز) في مدينة غدامس، وهو مالك المركبات الآلية نوع «نيسان»، «فولكس فاجن»، «أوبل».

ووفق البيان، فإن المركبة الأولى نوع «فولكس فاجن» ضُبط على متنها 14 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي، و127 مغلفًا يحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، ومغلفين يشتبه في احتوائهما على مخدر الهيروين.

أما المركبة الثانية نوع «نيسان»، فتحمل 30 مغلفًا يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي مخبأة داخل المركبة. والثالثة نوع «أوبل» كانت تنقل 45 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية نوع اكستاسي.

وذكر البيان انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.