انتشال جثة مجهولة الهوية في جرمة

انتشل منتسبو جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع أوباري جثة مجهولة الهوية بالقرب من بلدة جرمة بوادي الحياة – وفقاً لما أورده الهلال الأحمر على منصته الإعلامية.

وذكر الهلال الأحمر فرع أوباري أن متطوعي الجمعية قد تحركوا إلى مكان وجود الجثة بعد ورود بلاغ من مركز شرطة جرمة بالخصوص بالتعاون مع الجهات المختصة ليتم من ثم إيداع الجثة داخل ثلاجة مستشفى الغريفة القروي.

وتجدر الإشارة إلى أن فروع ومكاتب جمعية الهلال الأحمر الليبي تنشط في مناطق الجنوب الأوسط والغربي في عمليات انتشال الجثث في رمال الصحراء والتي تعود معظمها لمهاجرين غير قانونيين يعبرون الصحراء الكبرى في اتجاه الساحل الليبي بشكل انفرادي أو عبر مجموعات تهريب البشر، فيما لم توضح الجهات المحلية في أوباري بعد هوية الجثة التي عثر عليها في جرمة.

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