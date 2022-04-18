«أبوجناح»: نعمل على إنجاح علاج الأورام والتركيز على المراكز الخمسة المعتمدة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح- اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديرو المراكز الصحية لعلاج وتشخيص الأورام في ليبيا.

جاء ذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة ، وعبر الدائرة المغلقة “زوم” كلاٌ من مدير مستشفي أورام بنغازي الدكتور حسن جامع، والدكتور عادل عطية؛ لاستعراض الخطة المقترحة لتحسين وتطوير علاج الأورام في ليبيا.

وناقش الاجتماع، سبل تحسين البنية التحتية لمعاهد ومراكز علاج السرطان في ليبيا ، وتوطين العلاج بالداخل، وآليات لعلاج بالخارج، وفرص التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة فى كافة المجالات.

كما طرح أبوجناح، خلال الاجتماع، ضرورة توفير المشغلات بالمعامل بكل أنواعها لمساهمتها في إتمام مراحل التشخيص والعلاج خصوصاً مصرف الدم لفصل الصفائح والأنسجة، والتأكيد على استكمال وجهوزية مبني زراعة النخاع في كل من مصراتة وصبراتة، وهذا بدوره يعزز من آليات توطين العلاج بالداخل.

وأكد أبوجناح، توجّه وزارة الصحة إلى توطين العلاج بالداخل وتحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام، والعمل وإنجاح بناء وتقوية علاج الأورام والتركيز على المراكز الخمسة والمعتمدة من البرنامج الوطني، وهي طرابلس، بنغازى، صبراتة، مصراتة وسبها.

كما أشار أبوجناح، إلى أهمية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والعمل على تضمين الأطباء بالإيفاذ بالخارج عن طريق الترشيج المباشر من المعاهد والمراكز ووفق التخصصات المطلوبة، والتأكيد على وجوب وجود وتفعيل المجالس العلمية للأورام بمجلس التخصصات الطبية.

وأوضح أبوجناح، أن هناك فائدة من وضع آلية لقاعدة بيانات مشتركة بين المراكز الصحية ، ووجوب تنفيذها.