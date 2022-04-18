أبوزريبة: تمرد الدبيبة يضعنا أمام تصعيد خطير

حذر عضو مجلس النواب على أبوزريبة، من محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، من جر ليبيا إلى مواجهة مسلحة وإعادتها إلى مربع الانقسامات والحروب والاقتتال، ممارسًا دور المتمرد على الشرعية والوصاية على قرار الشعب والعبث بمقدراته ونهب أمواله.

وقال أبوزريبة، في تصريحي صحفي له، إن الخطوات التي يتخذها عبدالحميد الدبيبة من خلال إقفاله للمجال الجوى تارة وتعطيل الملاحة الجوية بين المدن الليبية شرقا وغربا، وإقفال المعابر الحدودية وتعطيل الخدمات الضرورية للمواطن تارة أخرى، وكذلك التحدي الخطير لقرارات مجلس النواب الجسم التشريعي الوحيد، والذي منحه الثقة وسحبها منه بعدما انتهت مدته القانونية ولعل ما قام به مجلس النواب من إجراءات منح الثقة للحكومة الليبية تعد خطوات صحيحة تصب في المصلحة الوطنية لرأب الصدع واستعادةً للسيادة الوطنية دون وصاية”.

وأضاف:” إننا اليوم أمام تصعيد خطير يجرنا من خلاله عبدالحميد الدبيبة الرئيس المنتهية ولايته إلى مواجهة مسلحة وتعيدنا إلى مربع الانقسامات والحروب والاقتتال، وهو الذي يمارس دور المتمرد على الشرعية ودور الوصاية على قرار الشعب والعبث بمقدرات الشعب الليبي ونهب أمواله وتوظيفها من أجل فئة معينة”.

وتابع:” إننا اليوم أمام منعطف خطير يهددنا جميعنا ما لم يتخذ فيه الوطنيون قراراً حاسماً ضد تصرفات وأفعال الدبيبة التي تصب في خانة ضرب النسيج الاجتماعي وتبديد ثروات الليبيين وغيرها من الخطوات التي لا تخفى عليكم”.

واستطرد:” إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي وستكون لنا كلمتنا في الزمان والمكان الصحيح حال استمرار هذا التعنت من قبل تلك العصابة المتمردة على الشرعية التي يتزعمها المدعو عبدالحميد الدبيبة”.