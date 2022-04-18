فريدوم البريطانية: تنامي الهجرة غير الشرعية مرده سياسات الاستعمار الجديد

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فريدوم” البريطانية الضوء على مسألة تنامي الأطماع الإيطالية التأريخية في العديد من الدول في شمال إفريقيا ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد أن روما تقاتل في ليبيا بحثا عن النفط من خلال عملاق الثروات النفطية “إيني” مرجعا تنامي موجات الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا والدول الثرية الأخرى إلى الوحشية المفترسة لسياسات الاستعمار الجديد.

وأضاف التقرير إن من بين أهداف التدخلات العسكرية الإيطالية في إفريقيا تعزيز خط المواجهة في الحرب ضد المهاجرين غير الشرعيين وصدهم ومن ثم نفيهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث الأحداث اليومية التي تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل.

وتابع التقرير إن السلطات الإيطالية تروج لمفهوم إن الحياة الأفضل لمواطنيها مرتبطة بتخصيص المليارات من اليوروهات لدعم الجماعات المسلحة في ليبيا بهدف الاستمر في عملية احتجاز الرجال والنساء والأطفال في معسكرات الاعتقال الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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