نقابة الأطباء: لابد من زيادة المرتبات وصرف المستحقات المتراكمة حتى لا يتكرر مسلسل الإضرابات

حذرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، في بيان لها، من تكرار مسلسل الإضرابات والاعتصامات من جديد، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية، بزيادة المرتبات وصرف المستحقات المتراكمة حتى لا يتكرر مسلسل الإضرابات.

وقالت النقابة، إنها تذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، باللقاءات التي تمت معه حيث وعد فيها بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن زيادة المرتبات العاملين بقطاع الصحة من العناصر الطيبة والطبية والمساعدة التسييرية بالمرافق الصحية وبصرف المستحقات المتراكمة لجميع العاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة، واعتبار من وافتهم المنية أثناء تأدية واجبهم اتجاه المرضى شهداء واجب، مذكرة إياه بالإجراءات التي اتخذت من قبلهم بالخصوص”.

وأشارت النقابة، إلى القرار رقم 810 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30\12\2021 بإجراء مناقلة بقيمة 385 مليون دينار من خصصات وزارة الصحة وفق البند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 لصالح جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

واستندت النقابة، في مطالبها، إلى كتاب رئيس وزراء ورئيس الجمعية العمومية لصندوق التأمين الصحي العام الموجه إلى وزير المالية رقم 3718 بتاريخ 6\2/2022 بشأن الموافقة على منح سلفة مالية بقيمة 200 مليون دينار لصالح وزارة الصحة من حساب صندوق التأمين الصحي بشأن تغطية مستحقات المتراكمة للعاملين بمراكز العزل”.

وذكرت نقابة الأطباء، الدبيبة، بخطاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 103 المؤرخ في 9/3/2022 الموجه إليه لذات الموضوع وبغرض الإيعاز على جهات الاختصاص بموافاته بالإجراءات التي اتخذت حيال تفعيل القرار 885″.

وتابعت النقابة، في بيانها:” أن ما لفت انباهها أنه بالرغم مما تم ذكره إلا أن واقع الحال لا يزال كما هو عليه دون حدوث أي تغيير أو تقدم بذكر في هذا الملف وكأن لسان حالهم يقول أنها مجرد خدعة القصد منا در الرماد على العيون وتكميم الأفواه المطالبة بالحقوق”.

واستطردت:” نود أن نلفت انتباهكم بأن جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية بالمرافق الصحية المختلفة ومراكز العزل مستاءة جدا وغاضبة وغير راضية على أداء الحكومة وعلى سياسة الكيل بمكيالين، ناهيك عن الاستخفاف بهم وبحقوقهم، ونحن بدورنا ننقل لكم هذا الرأي من باب الحرص والأمانة المهنية للعلم منعا لتكرار مسلسل الإضرابات والاعتصامات من جديد”.

واختتمت النقابة العامة للأطباء بيانها قائلة:” نود منكم ضرورة الإسراع في تنفيذ ما التزمتم به بالخصوص لصالح أبناء الوطن «أفراد الجيش الأبيض» من العناصر الطبية والطبية والمساعدة والتسييرية حرصا على سلامة المريض وحسن الأداء والرفع من مستوى الخدمات الصحية والعلاجية”.