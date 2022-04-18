ريبسول النفطية ترعى تطوير مهارات 20 من مدرسي اللغة الإسبانية في ليبيا

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته مجلة “اللغة” الأميركية رعاية شركة النفط الإسبانية “ريبسول” تصميم وتدريس وتقييم برنامج عبر الإنترنت لتطوير المدرسين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذا البرنامج تابع لمعهد “سرفانتس” الإسباني ويستهدف المدرسين الليبيين للغة الإسبانية كلغة أجنبية مبينا إن 20 من هؤلاء سيحصلون على دورة تدريبية عبر الإنترنت تمتد من 100 إلى 120 ساعة خلال هذا العام.

وأضاف التقرير إن الهدف من الدورة هو تحسين وتحديث المعرفة المنهجية لتدريس اللغة الإسبانية وتطوير الكفاءات الرئيسية للمدرسين الليبيين في تدريسها مع وجوب تمتع المتدربين بخبرة في تدريس اللغات الأجنبية وليس بالضرورة الإسبانية والمستوى “بي 2” في إتقان اللغة إذا لم يكونوا متحدثين لها.

وتابع التقرير إن المدربين في “سرفانتس” سيقومون بتصميم الدورة التي سيتم تطويرها على منصة “مودل” التابعة للمعهد على أن يكون لها نهج عملي من خلال الأنشطة الفردية والجماعية للتشجيع على المشاركة والعمل التعاوني بين المتدربين المشاركين.

ترجمة المرصد – خاص

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