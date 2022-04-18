بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال اجتماعات القاهرة

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه لا نتائج رسمية حتى الآن لاجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، «لكن هناك مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية» أخيرا مقارنة بأول يومين للاجتماعات، وبدأت تتضح آليات العمل وتنظيمها؛ للمضي بالمحادثات قدما.

وأضاف بليحق أن لجنتي المجلسين تبحثان تقليص الفجوة في الخلافات تخص مسودة الدستور، وفي حال طرح نقاط أخرى تتعدى هذا الهدف، ومضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، «ستعود لجنة مجلس النواب بالنتائج التي وصلت إليها»، حسب تصريحه إلى قناة «العربية الحدث»، أمس الأحد.

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وأوضح أن لجنة النواب مخولة بالتعديل الدستوري فقط، وسترجع إلى المجلس في حال وجود «أطروحات تتحدث عن قاعدة دستورية أو الابتعاد بالنقاش لنقاط أخرى».

بليحق: هناك الكثير من النقاط الخلافية بمسودة الدستور

وأكد وجود الكثير من النقاط الخلافية التي تواجه مسودة الدستور، واعتراض المكونات الثقافية عليها «سواء من تيار الفدرالية أو الأمازيغ»، ويجب أن تعالج لأن المسودة بقت معلقة دون أن يجري الاستفتاء عليها

وشدد على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أخذ شكله القانوني، وجرى التصويت عليه في جلسة علنية، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري، مردفا أنه في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستوري، سيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، وإذا لم يحدث ذلك، «سنلجأ لمسار ثان نصت عليه خارطة الطريق»، وهو تشكيل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.