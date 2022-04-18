الدبيبة: لا بد من تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الانتخابات

ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مقر الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي وتابعته صحيفة المرصد فقد عقد الدبيبة اجتماعا مع الجمعية العمومية للشركة ولجنة إدراتها وعلى رأسها محمد بن عياد ورؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة وفيه شدد على ضرورة ان يكون التنافس مفتوحا لكل شركات الاتصالات وإنهاء حالة الاحتكار فهذا أصبح واقعا لابد منه.

وأكد الدبيبة ضرورة تطوير القطاع في كافة المجالات بما فيها العنونة البريدية والمساهمة مع الشعب الليبي في دعم الانتخابات تقنيا وفنيا وماديا حتى يستطيع تحقيق حمله فيما وجه بوضع خطة ناجعة لدعم القطاع الخاصفي مجال الاتصالات وإشراكه في هذا المجال.

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