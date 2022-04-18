أبو توتة: شبح الحرب النووية بين روسيا والناتو يلوح في الأفق

قال عبد الرحمن أبوتوتة، رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني، إن شبح الحرب النووية بين روسيا والناتو يلوح في الأفق، وأن حالة الفشل أو اليأس قد تدفع إلى اللجوء لاستعمال السلاح النووي، وقد تدفع إلى الانتحار النووي.

تدوينة أبو توتة، جاءت تعليقاً على ما سبق نشره مطلع الشهر الماضي، حينما قال: “هل تناسي الأوربيون والأمريكييون أن الحربين الكونيتين وقعتا بسبب الصراع علي مناطق النفوذ للاستئثار بالموارد الطبيعية وضمان تصدير إنتاجها في الأسواق الدولية، فقال هتلر قولته المشهورة قبل الحرب (التصدير أو الموت)”.

وتابع آنذاك: “اليوم يتكرر المشهد ذاته، حصار وعقوبات وتحالفات ضد دولة كانت حليفة لهم ضد النازية، قد تتحمل روسيا العقوبات التي فرضت عليها لبعض الوقت ولكنها قد لا تستطيع تحملها لفترة طويلة مثلما حدث لألمانيا، خلال الفترة ما بين الحربين ، وكان ذلك سببا في اشتعال فتيل الحرب العالمية الثانية، وأن اليائس المحطم لا يمكن توقع رداة فعله فقد يقدم علي الانتحار النووي”.