تسليم 53 متدرب أجهزة صيانة أعطال السيارات والهاتف المحمول بالجفرة

سلمت ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في احتفالية خاصة اقيمت بقاعة الحرية بمدينة هون المعدات والتجهيزات للخريجين من الدورة التدريبية التي نظمت مؤخرا للشباب للباحثين عن عمل في مدن بلدية الجفرة وزلة بالتعاون مع كلية التقنية الهندسية بهون والمركز العربي للتدريب والصيانة والمجلس البلدي الجفرة.

حضر الاحتفالية عميد واعضاء المجلس البلدي الجفرة ورئيس واعضاء مجلس الحكماء والاعيان ومدير مديرية امن الجفرة المكلف ورؤساء الفروع البلدية ورئيس ديوان المجلس البلدي الجفرة ومنتسبي الدورات التدريبية والاهالي.

في بداية هذا الاحتفالية حيا عميد بلدية الجفرة سعيد ابوبكر قرينقو في كلمة له المؤسسة الوطنية النفط والقائمين عليها لدورها الداعم لبلدية الجفرة وزلة مؤكدا ان مثل هذه الدورات التأهيلية للشباب ترسخ مفهوم التنمية المستدامة وخلق فرصة عمل للشباب للباحثين عن عمل وكذلك تسهم بشكل مباشر في تنمية اقتصاد المنطقة وتقليص الاعتماد على العمالة الفنية الاجنبية.

من جانبهم عبر المتدربين في كلمة ألقيت بهذا الخصوص عن شكرهم وامتنانهم للمؤسسة الوطنية النفط لرعايتها لشريحة الشباب وتاهيلهم في دورات تدريبية يمكنهم من خلالها الاعتماد على الذات من خلال اقامة مشاريع خدمية ذات جدوى اقتصادية ودخول سوق العمل.

وزعت في ختام الاحتفالية على المشاركين في هذه الدورات التدريبية التي انتسب لها 53 متدرب ومتدربة المعدات وآلات الخاصة بصيانة اللوحات الالكترونية وبرمجة الهاتف المحمول وتشخيص الاعطال الالكترونية للسيارات.