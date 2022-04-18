الدلعوب يتابع اللمسات الأخيرة لإعادة تسيير رحلات مصر للطيران لمطارات ليبيا

ليبيا – التقى مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي الدلعوب بمدير محطة مصر للطيران أحمد عيد ومدير عام شركة الدخيلة للسفر والسياحة وليد الترهوني.

بيان صحفي صدر عن الرشكة الليبي للخدمات الأرضية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي ضم مسؤولين في الشركة المصرية ووكيلها الحصري في ليبيا المتمثل بشركة الدخيلة للسفر والسياحة تم في مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وأضاف البيان إن اللقاء حضره أيضا مدراء إدارتي عمليات بنغازي وطرابلس ومحطات مطارات بنينا ومعيتيقة ومصراتة.

وأوضح البيان إن اللقاء تم تكريسه لوضع الخطة التشغيلية لتسيير رحلات مصر للطيران وبما يحقق الهدف المنشود لذلك ووضع اللمسات الأخيرة للتشغيل.

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