إعلان حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي والحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء كافة ومرافق الشحن حتى اشعار آخر.

وأشارت المؤسسة، في بيان الاثنين، إلى أن إعلان القوة القاهرة بالميناء جاء بسبب دخول مجموعة من الأفراد الى ميناء الزويتينة و منعها المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة التزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلاً ، محذرة من بداية موجة مؤلمة من الاغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز .

وأكدت المؤسسة أن إيقاف الإنتاج شمل حقول أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة بالإضافة إلى توقف إنتاج الغاز والمكثفات وتأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيًا، علاوة على نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.

وشددت المؤسسة على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد ، ومنعه من الانجرار وراء دعوات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وفق البيان.

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