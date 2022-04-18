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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 18 ابريل 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 18 ابريل 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال بينما تكون معتدلة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتد من مصراتة حتى سرت مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(17-22)مْ وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر, ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها من مساء يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(17- 22)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-30)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 33)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:38)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية الغد طقس الحرارة طقس السماء 23 الحرارة قليلة به الحرارة المدينة (م(اليوم) السماء إلى إلى 22 21 25 f f زوارہ صبراته الزاوبة 18 17 12 إلى بسيط السماء السماء السماء صافيا t 1 24 23 24 24 25 25 نالوت احيانا إلى إلى الزنتان السماء السماء 26 احبانا 18 22 21 1 11 قلبلة السماء السماء 17 17 26 11 صة 19 17 11 طبرق السماء صافية السماء صافية صافية السماء صافية 30 21 31 29 31 20 22 21 مرزق قليلة السحب صافيا السماء السماء صافية 28 29 29 33 20 23 الكفرة‏'‏

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