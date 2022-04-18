بن شرادة يستبعد التوصل لتوافق في مشاورات اللجنة المشتركة من النواب والدولة بشأن القاعدة الدستوري

أخبار ليبيا24

قال، عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن الفجوة لا زالت كبيرة بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك توافقا في الاجتماع المقبل بعد عيد الفطر.

وتنعقد في القاهرة، منذ خمسة أيام، مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة، للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال بن شرادة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن لجنة الدولة جاءت لاجتماعات القاهرة بخصوص قاعدة دستورية فقط، بينما لجنة البرلمان جاءت بخصوص التعديل الدستوري 12 وما تلخص من اجتماعات لجنتي خارطة الطريق في فبراير المشكلة بينهما.

واعتبر بن شرادة، أن هذه الفجوة ستكون عائقاً كبيراً. وقال: “في الحقيقة لجنة البرلمان جاءت على الاتفاق السابق وهدة كلمه تقال وحقيقة،. وتنهي كافة المراحل الانتقالية وتذهب الى الدستور وتنظر إلى مواد الخلاف في الدستور والذهاب به إلى الاستفتاء”.

وأضاف، “هذا ينتج دستور للبلاد وينهي المراحل الانتقالية”. وأشار بن شرادة إلى أن القاعدة الدستورية التي جاءت بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خرجت بها لإرباك المشهد ولتكون عائقًا كبيرًا.

واختتم عضو مجلس الدولة، “نأمل أن يكون هناك توافق في الاجتماع المقبل بعد عيد الفطر، وأنا شخصيًا استبعد ذلك.”