مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي اليوم (الاثنين)، وحذرت من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بدأت تضرب منشآتها.

وقالت المؤسسة الحكومية في بيان: «جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعت المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً».

وكانت ليبيا أعلنت أمس (الأحد)، وقف إنتاج النفط من حقل الفيل، ووقف الصادرات في ميناء الزويتينة النفطي بعد سيطرة محتجين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

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وسيؤدي وقف العمليات في حقل الفيل والزويتينة إلى عرقلة الإنتاج النفطي الليبي الذي كان يبلغ في المتوسط 1.21 مليون برميل يومياً قبل التوقفات الأخيرة. وستخفض حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في حقل الفيل أمس (الأحد)، إنتاج ليبيا النفطي بمقدار 70 ألف برميل يومياً.

وقال مهندسان في ميناء الزويتينة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محتجين اقتحموا الميناء صباح أمس (الأحد)، ومنعوا ناقلة نفط من تحميل مليون برميل في الميناء. وقال المحتجون في الزويتينة إنهم سيوقفون الإنتاج في الميناء وفي حقوله حتى يسلم الدبيبة السلطة.